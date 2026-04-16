Інтерфакс-Україна
Події
17:12 16.04.2026

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

Українська сторона невідкладно направила запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю у зв’язку із заходом судна "ABINSK" до порту Хайфа (Ізраїль) та перевезенням ним вантажу пшениці, що, за наявною інформацією, походить з тимчасово окупованих територій України, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Українська сторона завчасно, зокрема 23 березня, інформувала ізраїльських партнерів про судно "ABINSK" та можливе походження вантажу з тимчасово окупованих територій України, а також наголошувала на неприпустимості імпортних операцій із такою продукцією. Були отримані запевнення щодо належного реагування. Водночас викликає занепокоєння, що, попри надану інформацію та контакти між сторонами, 12-14 квітня судну було дозволено розвантаження в порту Хайфа", – повідомляє МЗС в телеграм-каналі.

Наголошується, що українська сторона розглядає судно "ABINSK" як таке, що може бути залучено до діяльності "тіньового флоту", який держава-агресор використовує для незаконного вивезення, транспортування та реалізації викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій та, зрештою, фінансування війни проти України.

МЗС України висловлює сподівання на плідну та конструктивну взаємодію між компетентними органами України та Ізраїлю, належний розгляд запиту та застосування відповідних правових механізмів у межах ізраїльської юрисдикції.

Наразі МЗС України та посольство України в Ізраїлі перебувають в постійному контакті з МЗС Ізраїлю та ізраїльськими компетентними органами влади з метою забезпечення належних кроків.

"МЗС України очікує, що ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення і задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Україна послідовно працює над притягненням до відповідальності всіх причетних до незаконного вивезення українських ресурсів з тимчасово окупованих територій та закликає міжнародних партнерів до принципової позиції у недопущенні подібних практик", – резюмували в міністерстві.

