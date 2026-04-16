Оперативне командування "Схід" очолив Ніколюк

(додано підтвердження від Сухопутних військ)

Командувачем оперативного командування "Схід" призначений командувач 20-м армійським корпусом генерал-майор Віктор Ніколюк.

Відповідну інформацію підтвердили джерела "Інтерфакс-Україна" у Силах оборони України.

До цього оперативного командування "Схід" (з 2024) очолював бригадний генерал Дмитро Братішко.

За даними джерел агентства, наразі готується призначення Братішка на іншу посаду.

Пізніше у четвер Сухопутні війська підтвердили у Фейсбуці призначення Ніколюка.

"Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Геннадій Шаповалов відрекомендував особовому складу нового командувача оперативного командування "Схід" генерал-майора Віктора Ніколюка та подякував за роботу бригадному генералу Дмитру Братішку, який до цього очолював оперативне командування, та побажав йому успіхів на новому місці служби", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командувач Сухопутних військ заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні відповідальності, визначив основні завдання та пріоритети. Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність, контролювати та постійно підвищувати рівень підготовки.

2021 року Віктор Ніколюк був призначений командувачем ОК "Північ" та має звання Героя України, яке йому присвоїли 10 березня 2022 року.

Також він відповідав за підготовку Сухопутних військ ЗСУ. У 2024 році був командиром 10-го корпусу.

Генерал-майор Збройних сил України Віктор Ніколюк з березня 2017 року і до цього часу служив на посаді начальника 169-го навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. До того – командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.