16:57 16.04.2026

Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

Уряд Швеції 16 квітня ухвалив два законопроєкти щодо приєднання країни до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард.

"Немислимо, щоб керівництво Росії не було притягнуте до відповідальності за жахливі злочини, скоєні в Україні та проти неї. Сьогодні уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України", – написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

За словами Стенергард, Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права. "Ми не повинні підвести народ України і не дозволити Росії пожинати плоди своєї агресії", – додала вона.

Як повідомлялося, 26 березня Стенергард підтвердила намір країни приєднатися до Угоди про роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ставши одним із його співзасновників.

"Це ще один крок до створення Трибуналу, одним із засновників якого стане Швеція. Ми повинні забезпечити відповідальність за злочини Росії проти України", – зазначила Стенергард.

Як повідомлялося, Європейська Комісія ухвалила пропозицію, яка розпочинає процес набуття Європейським Союзом статусу члена-засновника Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Після того, як держави-члени схвалять цю пропозицію, Комісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу як член-засновник. ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності Трибуналу, зокрема як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом", – заявили у ЄК.

Теги: #швеція #спецтрибунал

11:54 16.04.2026
Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

00:55 15.04.2026
Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

11:41 14.04.2026
Україна, Швеція та ПРООН розширять співпрацю з оцінки завданої довкіллю шкоди

11:49 10.04.2026
Португалія готова приєднатися до угоди з метою практичного запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – МЗС

11:46 01.04.2026
Швеція прийматиме наступну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО

20:51 31.03.2026
Сибіга: 13 країн підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо Спецтрибуналу за злочин агресії РФ, юридичний мінімум – 16

20:43 29.03.2026
УАФ та Шведський футбольний союз підписали меморандум про співпрацю - асоціація

23:44 26.03.2026
Українська збірна з футболу програла Швеції 1:3 у боротьбі за путівку на ЧС-2026

