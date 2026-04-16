Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

Уряд Швеції 16 квітня ухвалив два законопроєкти щодо приєднання країни до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард.

"Немислимо, щоб керівництво Росії не було притягнуте до відповідальності за жахливі злочини, скоєні в Україні та проти неї. Сьогодні уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України", – написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

За словами Стенергард, Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права. "Ми не повинні підвести народ України і не дозволити Росії пожинати плоди своєї агресії", – додала вона.

Як повідомлялося, 26 березня Стенергард підтвердила намір країни приєднатися до Угоди про роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ставши одним із його співзасновників.

"Це ще один крок до створення Трибуналу, одним із засновників якого стане Швеція. Ми повинні забезпечити відповідальність за злочини Росії проти України", – зазначила Стенергард.

Як повідомлялося, Європейська Комісія ухвалила пропозицію, яка розпочинає процес набуття Європейським Союзом статусу члена-засновника Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Після того, як держави-члени схвалять цю пропозицію, Комісія зможе повідомити про намір ЄС приєднатися до Трибуналу як член-засновник. ЄС відіграватиме центральну роль у діяльності Трибуналу, зокрема як член Керівного комітету, який керуватиме Спеціальним трибуналом", – заявили у ЄК.