Інтерфакс-Україна
16:39 16.04.2026

ВМС США в рамках блокади перехопили вже 13 пов'язаних з Іраном суден – американський генерал

ВМС США з початку блокади перехопили вже 13 суден, що вийшли з іранських портів, повідомив на пресконференції в Пентагоні голова Об’єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ЗС США генерал Ден Кейн.

"До теперішнього часу 13 кораблів ухвалили мудре рішення розвернутися за наказом", – сказав він, додавши, що "ВМС США ще не доводилося підніматися на борт жодного корабля".

"Примусові дії продовжать здійснюватися в територіальних водах Ірану і в міжнародних водах", – наголосив голова ОКНШ.

Він нагадав, що запроваджена в понеділок блокада поширюється на всі судна, незалежно від їхньої національної приналежності, які прямують до іранських портів або з них. При цьому генерал зазначив, що дії США становлять собою блокаду іранських портів і берегової лінії, а не Ормузької протоки.

