16:26 16.04.2026

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян в Дніпрі зросла до п’яти осіб, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Тільки що знайшли ще тіло. Четвертий загиблий. Ще одна людина померла в лікарні. Таким чином, станом на 16:15 всього п’ять людей загинуло", – написав Філатов в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 30 поранених у Дніпрі. Внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.

 

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

11:44 16.04.2026
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох – ОВА

03:35 16.04.2026
ОВА: у Дніпрі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, під завалами може бути людина

22:09 15.04.2026
Унаслідок атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до трьох – ОВА

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

