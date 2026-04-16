16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого
Фото: Дніпропетровська ОВА
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян в Дніпрі зросла до п’яти осіб, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Тільки що знайшли ще тіло. Четвертий загиблий. Ще одна людина померла в лікарні. Таким чином, станом на 16:15 всього п’ять людей загинуло", – написав Філатов в телеграм-каналі.
Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 30 поранених у Дніпрі. Внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.