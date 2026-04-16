УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

Український Червоний Хрест продовжує реалізовувати програму грошової підтримки населення за новою системою пріоритетів.

"З квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується — її замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами. Ініціатива впроваджується у співпраці з місцевою владою та у координації з робочою групою з питань грошової допомоги", – повідомили у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Українського Червоного Хреста.

Допомога на прифронтових територіях призначена для соціально та економічно вразливих категорій населення, які щодня живуть у небезпеці та змушені витрачати більше на базові потреби через воєнні дії. Мета програми — покрити витрати на їжу, ліки, комунальні послуги, транспорт, одяг тощо, зменшити фінансовий тиск і потребу економити на найнеобхіднішому або брати борги.

Виплати здійснюються у регіонах, що найбільше постраждали від війни: Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

Розмір одноразової допомоги становить 10 800 грн на особу, розрахований на шість місяців.

Допомога для евакуйованих осіб покриває базові витрати у перші місяці після евакуації та сприяє адаптації на новому місці. Її розмір — 12 300 грн на людину, виплата одноразова, розрахована на три місяці. Отримати її можуть ті, хто був змушений залишити місце проживання через обстріли чи загрозу життю та протягом 45 днів після евакуації пройшов реєстрацію у транзитному центрі.

Допомога постраждалим від обстрілів становить 12 300 грн на особу, надається одноразово та розрахована на три місяці. Програма охоплює людей, чиє житло було зруйноване або пошкоджене й непридатне для проживання, а також сім’ї, у складі яких є поранені чи загиблі через обстріли.

Програма для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачена для тих, хто понад шість місяців не може повернутися додому та через бюрократичні причини не отримує державних виплат. Це стосується людей, які проживають далеко від зон бойових дій, мають право на державну допомогу, але не можуть її оформити через відсутність документів або обмежений доступ до установ.

Сума допомоги становить 2 000 грн — дорослому, 3 000 грн — дитині та 3 000 грн — особі з інвалідністю. Виплати здійснюються протягом трьох–дев’яти місяців, залежно від обставин сім’ї та відповідності критеріям програми.