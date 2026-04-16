Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляє, що не може бути строку давності для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених в Україні.

"Напередодні Великодня і після свята – у найбільш священні та урочисті дні для мільйонів християн – російська держава-терорист постійно обстрілює ракетами і дронами українські міста, житлову і енергетичну інфраструктуру України, цілеспрямовано атакує і руйнує житлові будинки й вбиває мирних людей, у тому числі дітей. Віримо, що справедливий Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців і тих, хто їх підтримує. Для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених нею в Україні, також немає і не може бути строку давності", – йдеться в повідомленні Ради.

Також там подякували українським захисникам, медикам і рятувальникам за самовіддане служіння.

Як повідомлялося, щонайменше 15 осіб загинули та понад 100 постраждали внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотних літальних апаратів по території України в ніч на четвер.