16:03 16.04.2026

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляє, що не може бути строку давності для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених в Україні.

"Напередодні Великодня і після свята – у найбільш священні та урочисті дні для мільйонів християн – російська держава-терорист постійно обстрілює ракетами і дронами українські міста, житлову і енергетичну інфраструктуру України, цілеспрямовано атакує і руйнує житлові будинки й вбиває мирних людей, у тому числі дітей. Віримо, що справедливий Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців і тих, хто їх підтримує. Для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених нею в Україні, також немає і не може бути строку давності", – йдеться в повідомленні Ради. 

Також там подякували українським захисникам, медикам і рятувальникам за самовіддане служіння.

Як повідомлялося, щонайменше 15 осіб загинули та понад 100 постраждали внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотних літальних апаратів по території України в ніч на четвер.

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

15:44 23.02.2026
Рада церков до 4-ї річниці вторгнення РФ закликала українців, політичних і суспільних лідерів бути єдиними

Рада церков до 4-ї річниці вторгнення РФ закликала українців, політичних і суспільних лідерів бути єдиними

15:17 19.11.2025
Нацрада телерадіомовлення запропонувала Раді церков обговорити з медіа висвітлення міжконфесійних відносини в Україні

Нацрада телерадіомовлення запропонувала Раді церков обговорити з медіа висвітлення міжконфесійних відносини в Україні

