15:29 16.04.2026

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

Вдень в четвер, 16 квітня, росіяни завдали удару із застосуванням БПЛА по Запоріжжю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Травмувалася 2-річна дитина внаслідок російського удару БпЛА сьогодні вдень. Кількість постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що внаслідок удару був пошкоджений дитячий центр, неексплуатований будинок та 8 багатоповерхівок. 

На відкритій території горіли уламки ворожого безпілотника.

Рятувальники ліквідували загоряння.

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

18:48 16.04.2026
Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

10:31 16.04.2026
Жінка загинула, шестеро людей постраждали в Мерефі на Харківщині через атаку БпЛА

13:17 15.04.2026
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

14:39 12.04.2026
Ректора Класичного приватного університету Огаренка звинувачують у плагіаті в дисертації

08:48 11.04.2026
Ворожий дрон пошкодив приватний будинок на Кіровоградщині

09:07 10.04.2026
ППО за ніч знешкодила 113 зі 128 дронів, є влучання на 6 локаціях

11:46 05.04.2026
Окупанти атакували цивільне авто в Нікополі, загинув чоловік, жінка у важкому стані – облрада

15:03 04.04.2026
Дитина постраждала у Харкові через падіння ворожого БпЛА

23:33 02.04.2026
Росіяни пошкодили багатоповерхівку та комунальне підприємство у Запоріжжі – ОВА

