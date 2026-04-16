В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

Фото: ДСНС Запоріжжя

Вдень в четвер, 16 квітня, росіяни завдали удару із застосуванням БПЛА по Запоріжжю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Травмувалася 2-річна дитина внаслідок російського удару БпЛА сьогодні вдень. Кількість постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що внаслідок удару був пошкоджений дитячий центр, неексплуатований будинок та 8 багатоповерхівок.

На відкритій території горіли уламки ворожого безпілотника.

Рятувальники ліквідували загоряння.