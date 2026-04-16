Словаччина не підтримуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ без відновлення роботи "Дружби" – МЗС

Словаччина готова блокувати прийняття майбутнього 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ за її агресію проти України, доки не отримає гарантії щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", повідомляє словацьке видання "Правда" з посиланням на міністра закордонних справ країни Юрая Бланара.

Водночас, за словами міністра, Словаччина не буде проти видачі репараційного кредиту ЄС для України в розмірі EUR90 млрд, який досі блокує Угорщина.