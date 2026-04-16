Інтерфакс-Україна
Події
14:31 16.04.2026

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про взяття під контроль дронами ворожої логістики під Донецьком

1 хв читати

У 1-му корпусі Нацгвардії "Азов" заявили, що взяли під контроль всі ворожі логістичні шляхи навколо окупованого Донецька.

"Пілоти ударних БПЛА полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька", – йдеться у повідомленні у соцмережах.

У корпусі наголошують, що Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору.

"Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться по дорогам навколо Донецька, будуть знищуватись. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", – заявили в "Азові".

Теги: #1_корпус_нгу_азов #контроль #донецьк #логістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА