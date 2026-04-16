Інтерфакс-Україна
Події
14:25 16.04.2026

Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState

1 хв читати
Окупанти захопили 11 кв. км на схід від Сум за минулу добу – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі сіл Новодмитрівка та Степок Сумського району на схід від обласного центру.

"Ворог просунувся поблизу Новодмитрівки та Степка", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в четвер.

При цьому про взяття ворогом певних населених пунктів не йдеться. Згідно з мапами проєкту, Новодмитрівка під контролем Збройних сил України, через Степок проходить лінія бойового зіткнення.

Площа окупації за минулу добу в цьому районі зросла на 11,42 кв. км, зона проникнення натомість скоротилася на 4,59 кв км, свідчать мапи DeepState.

На інших напрямках за минулу добу без змін.

Як повідомлялося, щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 9 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 4,7 кв. км.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА