Інтерфакс-Україна
Події
14:14 16.04.2026

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

Російські окупанти в четвер, 16 квітня, близько 12:15 атакували безпілотником АЗС на околиці міста Суми, повідомляє прокуратура Сумщини.

"Загинув 26-річний чоловік, його 54-річний батько отримав поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #атака_рф #азс #суми

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

16:53 13.04.2026
Наркозалежний із Сум отримав 8 років тюрми за коригування ворожих обстрілів в трьох регіонах України – СБУ

12:31 11.04.2026
УЧХ у Сумах допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА

00:18 11.04.2026
У Сумах 14 постраждалих унаслідок атаки дрона по будинку

22:52 10.04.2026
РФ вчергове дроном вдарила по житловому будинку в Сумах

