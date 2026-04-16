На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

Російські окупанти в четвер, 16 квітня, близько 12:15 атакували безпілотником АЗС на околиці міста Суми, повідомляє прокуратура Сумщини.

"Загинув 26-річний чоловік, його 54-річний батько отримав поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).