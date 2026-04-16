14:03 16.04.2026

У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура
Фото: Офіс генпрокурора

Будівництво в історичному центрі Тернополя призвело до знищення археологічного шару XVI-XVIII століть, про підозру повідомлено забудовнику та ще трьом особам, інформує Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство повідомляє, що, за даними слідства, на вул. Над Ставом під виглядом реконструкції садиб фактично зводили багатоквартирний будинок на двох ділянках у межах історичного ареалу.

"Попри застереження держорганів, до документації внесли неправдиві дані, зокрема про відсутність пам’яток", – наголошують у відомстві.

В прокуратурі акцентують, що організатор відмовився від археологічного супроводу, і навесні 2021 року під час земляних робіт важкою технікою було повністю знищено культурний шар.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури про підозру повідомлено забудовнику, його родичці – співвласниці ділянки, архітектору та колишньому депутату міськради (за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 КК України)", – зазначають у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, забудовника наразі затримано, суд визначив заставу 6,6 млн грн. Іншим підозрюваним обрано менші застави, які прокуратура планує оскаржити.

Збитки державі від таких дій перевищують 28,9 млн грн.

Теги: #тернопіль #археологічний_шар_землі #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 09.04.2026
Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

16:57 09.04.2026
Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

17:50 24.03.2026
В Тернополі, ймовірно, сталося влучання БпЛА у середмісті – мер

В Тернополі, ймовірно, сталося влучання БпЛА у середмісті – мер

16:23 24.03.2026
ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

11:23 21.03.2026
В суд передано справу посадовців лісгоспу, причетних до знищення 13,5 тис. дерев у Національному парку "Гуцульщина"

В суд передано справу посадовців лісгоспу, причетних до знищення 13,5 тис. дерев у Національному парку "Гуцульщина"

06:32 14.03.2026
ВМС ЗС України ліквідували 45 "Шахедів/Гербер"

ВМС ЗС України ліквідували 45 "Шахедів/Гербер"

01:25 11.03.2026
Сили США знищили 16 іранських мінних тральщиків та кілька військових суден поблизу Ормузької протоки

Сили США знищили 16 іранських мінних тральщиків та кілька військових суден поблизу Ормузької протоки

06:32 08.03.2026
ВМС ЗС України знищили 14 "Шахедів"

ВМС ЗС України знищили 14 "Шахедів"

14:11 05.03.2026
Російський вертоліт Ка-27 збито над Чорним морем - ВМС ЗСУ

Російський вертоліт Ка-27 збито над Чорним морем - ВМС ЗСУ

02:45 28.02.2026
В Оріхові ворог повністю знищив мобільний зв’язок – "Київстар"

В Оріхові ворог повністю знищив мобільний зв’язок – "Київстар"

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

