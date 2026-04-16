У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

Будівництво в історичному центрі Тернополя призвело до знищення археологічного шару XVI-XVIII століть, про підозру повідомлено забудовнику та ще трьом особам, інформує Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство повідомляє, що, за даними слідства, на вул. Над Ставом під виглядом реконструкції садиб фактично зводили багатоквартирний будинок на двох ділянках у межах історичного ареалу.

"Попри застереження держорганів, до документації внесли неправдиві дані, зокрема про відсутність пам’яток", – наголошують у відомстві.

В прокуратурі акцентують, що організатор відмовився від археологічного супроводу, і навесні 2021 року під час земляних робіт важкою технікою було повністю знищено культурний шар.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури про підозру повідомлено забудовнику, його родичці – співвласниці ділянки, архітектору та колишньому депутату міськради (за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 КК України)", – зазначають у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, забудовника наразі затримано, суд визначив заставу 6,6 млн грн. Іншим підозрюваним обрано менші застави, які прокуратура планує оскаржити.

Збитки державі від таких дій перевищують 28,9 млн грн.