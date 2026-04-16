Інтерфакс-Україна

13:57 16.04.2026

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА
Фото: КМВА

30 з 60 жителів Києва, які отримали поранення внаслідок російської атаки в ніч на четвер, наразі госпіталізовані, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина… 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога", – написав Ткаченко в Телеграм.

Він повідомив, що 13 локацій в чотирьох районах Києва потерпіли від ворожого обстрілу. Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. "Там на великій площі горіли складські будівлі, понівечено житлові будинки та квартири мирних мешканців", – розповів Ткаченко.

Раніше він повідомляв, що у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торговельно-розважальний центр.

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

