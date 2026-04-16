В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

Фото: КМВА

30 з 60 жителів Києва, які отримали поранення внаслідок російської атаки в ніч на четвер, наразі госпіталізовані, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина… 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога", – написав Ткаченко в Телеграм.

Він повідомив, що 13 локацій в чотирьох районах Києва потерпіли від ворожого обстрілу. Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. "Там на великій площі горіли складські будівлі, понівечено житлові будинки та квартири мирних мешканців", – розповів Ткаченко.

Раніше він повідомляв, що у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торговельно-розважальний центр.