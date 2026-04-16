В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

В Дніпрі помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки росіян, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 48-річний чоловік, який дістав надважких поранень внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро. Лікарі до останнього боролися. На жаль, врятувати не вдалося", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Раніше було відомо про трьох загиблих та 30 поранених у Дніпрі. Внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.