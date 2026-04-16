УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) видає гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російських ракетно-дронових атак на Дніпро.

"Наразі на місці проводиться видача гуманітарної допомоги людям, що постраждали внаслідок атак. Команда Українського Червоного Хреста забезпечує їх ковдрами, наборами для надзвичайних ситуацій, продуктовими наборами й тарпауліном для тимчасового ремонту осель", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

В УЧХ розповіли, що загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно прибув до місця, пошкодженого внаслідок атак минулого вечора. Волонтери надали допомогу жінці, яка перебувала в стані середньої тяжкості, та була госпіталізована.

На місці нічної російської атаки волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надавали людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок вечірньої та нічної масованих ракетно-дронових атак на Дніпро загинуло три людини, понад 30 поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.