13:48 16.04.2026

УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі
Український Червоний Хрест (УЧХ) видає гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російських ракетно-дронових атак на Дніпро.

"Наразі на місці проводиться видача гуманітарної допомоги людям, що постраждали внаслідок атак. Команда Українського Червоного Хреста забезпечує їх ковдрами, наборами для надзвичайних ситуацій, продуктовими наборами й тарпауліном для тимчасового ремонту осель", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

В УЧХ розповіли, що загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно прибув до місця, пошкодженого внаслідок атак минулого вечора. Волонтери надали допомогу жінці, яка перебувала в стані середньої тяжкості, та була госпіталізована.

На місці нічної російської атаки волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надавали людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок вечірньої та нічної масованих ракетно-дронових атак на Дніпро загинуло три людини, понад 30 поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

13:40 16.04.2026
В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

12:09 16.04.2026
РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

09:10 16.04.2026
В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

08:50 16.04.2026
В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до восьми, 16 людей постраждали – МВА

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

03:42 16.04.2026
Через нічну атаку в Одесі відомо вже про щонайменше п'ятьох постраждалих – МВА

Через нічну атаку в Одесі відомо вже про щонайменше п'ятьох постраждалих – МВА

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

