СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

Зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АК", "Панцир-С1" противника, бази оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", склад БпЛА "Рубікон" і нафтобази російських окупантів були уражені Силами безпілотних систем Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях України.

"У Запорізькій області 1-й окремий центр влаштував ППОцид для ЗРК "Бук-М1". А на Донеччині пілоти центру знищили майстерню та склад БпЛА "Рубікон". 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" відпрацювала одразу на кількох напрямках – пілоти уразили ЗРК "Оса-АК" у Донецькій області, а в тимчасово окупованому Криму – ЗРГК "Панцир-С1", – повідомляється в телеграм-каналі СБС у четвер.

"Бригада також відпрацювала по двох районах базування ОТРК "Іскандер" – у Курортному та Міжгір’ї на ТОТ Криму. Під удар "Птахів Мадяра" потрапила й паливна інфраструктура: нафтобаза в н.п. Октябрське та нафтобаза в Глибокому Яру. Крім того, уражено одиниці бронетехніки в Донецькій області", – йдеться в повідомленні.

В СБС анонсували масштабування успішних операцій і впровадження нових тактичних рішень для подальшого ослаблення противника до повного вичерпання його сил.