Інтерфакс-Україна
13:47 16.04.2026

СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

Зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", "Оса-АК", "Панцир-С1" противника, бази оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", склад БпЛА "Рубікон" і нафтобази російських окупантів були уражені Силами безпілотних систем Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях України.

"У Запорізькій області 1-й окремий центр влаштував ППОцид для ЗРК "Бук-М1". А на Донеччині пілоти центру знищили майстерню та склад БпЛА "Рубікон". 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" відпрацювала одразу на кількох напрямках – пілоти уразили ЗРК "Оса-АК" у Донецькій області, а в тимчасово окупованому Криму – ЗРГК "Панцир-С1", – повідомляється в телеграм-каналі СБС у четвер.

"Бригада також відпрацювала по двох районах базування ОТРК "Іскандер" – у Курортному та Міжгір’ї на ТОТ Криму. Під удар "Птахів Мадяра" потрапила й паливна інфраструктура: нафтобаза в н.п. Октябрське та нафтобаза в Глибокому Яру. Крім того, уражено одиниці бронетехніки в Донецькій області", – йдеться в повідомленні.

В СБС анонсували масштабування успішних операцій і впровадження нових тактичних рішень для подальшого ослаблення противника до повного вичерпання його сил.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 16.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

17:38 16.04.2026
СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

08:58 16.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

16:46 15.04.2026
Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

07:47 15.04.2026
Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

Ворог атакував балістикою і дронами: збито 309 з 324 БпЛА – Повітряні сили

08:35 14.04.2026
ППО України збила 114 із 129 дронів: знищено керовану ракету, 12 безпілотників влучили у 8 локаціях

ППО України збила 114 із 129 дронів: знищено керовану ракету, 12 безпілотників влучили у 8 локаціях

08:13 14.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1901 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1901 ворожу ціль

08:32 13.04.2026
ППО України збила 87 з 98 дронів, дев'ять безпілотників влучили на дев'яти локаціях

ППО України збила 87 з 98 дронів, дев'ять безпілотників влучили на дев'яти локаціях

