Інтерфакс-Україна
13:41 16.04.2026

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

В ніч на 16 квітня внаслідок ворожого обстрілу Києва зазнали пошкоджень будинки ЖК "Сирецькі сади".

У кількох будинках пошкоджені вікна, фасади, вхідні групи та комерційні приміщення. На місці працюють відповідні служби поліції та ДСНС. Керуюча компанія разом із мешканцями та волонтерами розпочали ліквідацію наслідків нічної атаки.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Інтергал-Буд", яка є девеплопером проєкту, представники компанії проводять обстеження та фіксують пошкодження для подальшої оцінки обсягу відновлювальних робіт.

Наслідки будуть усунені в найкоротші терміни.

Теги: #атака_рф #сирецькі_сади

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

13:46 30.05.2025
Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

