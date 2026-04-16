Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

В ніч на 16 квітня внаслідок ворожого обстрілу Києва зазнали пошкоджень будинки ЖК "Сирецькі сади".

У кількох будинках пошкоджені вікна, фасади, вхідні групи та комерційні приміщення. На місці працюють відповідні служби поліції та ДСНС. Керуюча компанія разом із мешканцями та волонтерами розпочали ліквідацію наслідків нічної атаки.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Інтергал-Буд", яка є девеплопером проєкту, представники компанії проводять обстеження та фіксують пошкодження для подальшої оцінки обсягу відновлювальних робіт.

Наслідки будуть усунені в найкоротші терміни.