В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

В Україні в п’ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла. Вдень 11-16°, на Закарпатті та південному сході країни 14-19°.

В Києві вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 квітня в Києві була зафіксована в 1956 році і склала 25,2° тепла, найнижча вночі – 5,3° нижче нуля в 1929 році.

В суботу, 18 квітня, місцями невеликі дощі, в західних областях без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла. Вдень 11-16°, на Закарпатті та в південно-східній частині 14-19°.

В Києві місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.