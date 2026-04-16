Інтерфакс-Україна
13:26 16.04.2026

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

Фото: ДСНС Одещини

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав допомогу постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Одесу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працював спільно з рятувальниками ДСНС України та іншими спеціальними службами на місцях ліквідації наслідків атаки в Одесі", – повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

На першій локації волонтери провели обхід території та пошкоджених будівель, надали першу допомогу двом постраждалим, ще п'ять осіб отримали першу психологічну підтримку. На іншій локації волонтери надали домедичну допомогу п'ятьом пораненим, а двох постраждалих евакуювали до лікарні. Постраждалі, чиї домівки зазнали пошкоджень, отримали від Українського Червоного Хреста гуманітарну допомогу – OSB-плити для тимчасового ремонту житла.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Одесу загинули вісім людей, ще шістнадцять дістали поранення.

За даними ДСНС, ворог поцілив у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та значні руйнування – частину квартир знищено. Пошкоджено також кілька житлових будинків, об'єкт портової інфраструктури, складські приміщення та скління трьох п'ятиповерхових гуртожитків.

 

Теги: #одеса #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 17.04.2026
УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

12:01 17.04.2026
Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

11:38 17.04.2026
УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:40 16.04.2026
В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

В Одесі відкрився центр ментального здоров'я мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

12:09 16.04.2026
РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

11:18 16.04.2026
УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

10:16 16.04.2026
В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

09:10 16.04.2026
В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

В Одесі загинуло 8 людей, ще щонайменше 16 постраждалих – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 135 ворожих атак – Генштаб

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

