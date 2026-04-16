УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

Фото: ДСНС Одещини

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав допомогу постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Одесу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працював спільно з рятувальниками ДСНС України та іншими спеціальними службами на місцях ліквідації наслідків атаки в Одесі", – повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

На першій локації волонтери провели обхід території та пошкоджених будівель, надали першу допомогу двом постраждалим, ще п'ять осіб отримали першу психологічну підтримку. На іншій локації волонтери надали домедичну допомогу п'ятьом пораненим, а двох постраждалих евакуювали до лікарні. Постраждалі, чиї домівки зазнали пошкоджень, отримали від Українського Червоного Хреста гуманітарну допомогу – OSB-плити для тимчасового ремонту житла.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Одесу загинули вісім людей, ще шістнадцять дістали поранення.

За даними ДСНС, ворог поцілив у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та значні руйнування – частину квартир знищено. Пошкоджено також кілька житлових будинків, об'єкт портової інфраструктури, складські приміщення та скління трьох п'ятиповерхових гуртожитків.