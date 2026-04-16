Інтерфакс-Україна
Події
13:25 16.04.2026

Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня – Сибіга

2 хв читати
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна винесе обговорення російського масованого обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня.

"Хвиля терору Росії проти України не є випадковою, а є частиною її воєнної стратегії. Мішенями й надалі залишаються житлові будинки з родинами, які сплять, а також критична інфраструктура, необхідна для щоденного життя сотень тисяч мирних жителів. Такі атаки плануються заздалегідь. Це свідчить про те, що коли Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я та дати шанс дипломатії, російське керівництво вже затвердило плани подальших убивств цивільних", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що російська атака забрала щонайменше 15 життів, серед них – дитина, у Києві, Одесі та Дніпрі. Понад 100 людей отримали поранення по всій країні.

Він наголосив, що російська жорстокість вимагає негайної та рішучої міжнародної відповіді, зокрема з боку Ради Безпеки ООН.

"На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку Росії – країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце", – йдеться у дописі.

Глава МЗС закликав світ має бути єдиним у підтримці України, посилювати тиск на агресора та працювати над притягненням до відповідальності.

"Разом ми повинні відновити повагу до міжнародного права, включно зі Статутом ООН, поклавши край російській агресії проти України", – написав Сибіга.

Теги: #радбез_оон #питання #україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА