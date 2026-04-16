Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Президент України Володимир Зеленський і український народ отримали міжнародну премію "Чотири свободи".

"Так, ми часто чуємо, що міжнародне право та світовий порядок порушені. Але все ще існує чітка більшість країн, які визнають, що війна – це не норма. Вбивати людей – це не норма. І агресію та насильство треба зупинити. Люди це відчувають, справді", – сказав Зеленський на церемонії нагородження у четвер.

"І той факт, що людям не байдуже, що країнам не байдуже, що вам не байдуже, дає нам усім реальний шанс. Шанс, що одного дня світ більше не буде жертвою воєн. Що одного дня світ матиме систему – військову, політичну та правову – достатньо сильну, щоб стримати агресорів. Що одного дня люди зможуть сказати, що нарешті нам більше не доведеться боятися руїн", – наголосив він.

Президент також попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, які загинули через російську агресію.

Зеленський зазначив, що Путін точно знає, що він робить, і на кого він схожий, "і його цілком справедливо порівнюють із нацистами".

"У нього такі самі експансіоністські амбіції. Він хоче вирішувати долю народів і те, чи мають вони право на існування взагалі", – зауважив Зеленський.

Він додав, що в основі російської війни проти України лежить неправдиве твердження, що України не існує, що вона нібито частина Росії.

"І це не лише про історію, не лише про політику чи ідеологію. Це основа їхньої мети – повністю знищити Україну. І не лише Україну. Росія відкрито, неодноразово заявляла, що хоче контролювати всіх своїх сусідів. Вона хоче вирішувати, якою має бути безпека в Європі і чи має вона взагалі існувати", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав партнерів продовжувати тиск на Росію, а також, щоб "Росія була притягнута до відповідальності за цю агресію юридично та на практиці".

"Тут, у Нідерландах, ми працюємо над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України, і я дякую вам за вашу допомогу. Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була твердою та безкомпромісною щодо російських військових злочинців", – зазначив він.

Церемонія нагородження відбулася у Мідделбурзі (Нідерланди).

Як повідомлялося, Зеленський і український народ отримають міжнародну премію "Чотири свободи" у четвер, 16 квітня.

"Від часу масштабного вторгнення Росії у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність. Присуджуючи міжнародну премію "Чотири свободи", правління Фонду Рузвельта висловлює свою підтримку українському народу та президенту Зеленському", – йдеться у повідомленні.