13:11 16.04.2026

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і український народ отримали міжнародну премію "Чотири свободи".

"Так, ми часто чуємо, що міжнародне право та світовий порядок порушені. Але все ще існує чітка більшість країн, які визнають, що війна – це не норма. Вбивати людей – це не норма. І агресію та насильство треба зупинити. Люди це відчувають, справді", – сказав Зеленський на церемонії нагородження у четвер.

"І той факт, що людям не байдуже, що країнам не байдуже, що вам не байдуже, дає нам усім реальний шанс. Шанс, що одного дня світ більше не буде жертвою воєн. Що одного дня світ матиме систему – військову, політичну та правову – достатньо сильну, щоб стримати агресорів. Що одного дня люди зможуть сказати, що нарешті нам більше не доведеться боятися руїн", – наголосив він.

Президент також попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, які загинули через російську агресію.

Зеленський зазначив, що Путін точно знає, що він робить, і на кого він схожий, "і його цілком справедливо порівнюють із нацистами".

"У нього такі самі експансіоністські амбіції. Він хоче вирішувати долю народів і те, чи мають вони право на існування взагалі", – зауважив Зеленський.

Він додав, що в основі російської війни проти України лежить неправдиве твердження, що України не існує, що вона нібито частина Росії.

"І це не лише про історію, не лише про політику чи ідеологію. Це основа їхньої мети – повністю знищити Україну. І не лише Україну. Росія відкрито, неодноразово заявляла, що хоче контролювати всіх своїх сусідів. Вона хоче вирішувати, якою має бути безпека в Європі і чи має вона взагалі існувати", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав партнерів продовжувати тиск на Росію, а також, щоб "Росія була притягнута до відповідальності за цю агресію юридично та на практиці".

"Тут, у Нідерландах, ми працюємо над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України, і я дякую вам за вашу допомогу. Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була твердою та безкомпромісною щодо російських військових злочинців", – зазначив він.

Церемонія нагородження відбулася у Мідделбурзі (Нідерланди).

Як повідомлялося, Зеленський і український народ отримають міжнародну премію "Чотири свободи" у четвер, 16 квітня.

"Від часу масштабного вторгнення Росії у 2022 році президент Зеленський та український народ невпинно борються за свою свободу та незалежність. Присуджуючи міжнародну премію "Чотири свободи", правління Фонду Рузвельта висловлює свою підтримку українському народу та президенту Зеленському", – йдеться у повідомленні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

18:37 16.04.2026
Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

10:20 16.04.2026
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

17:02 15.04.2026
Зеленський прибув до Рима – прессекретар

Зеленський прибув до Рима – прессекретар

16:10 15.04.2026
Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

13:10 15.04.2026
Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

12:22 15.04.2026
Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

11:27 15.04.2026
Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

