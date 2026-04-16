13:01 16.04.2026

На Херсонщині в результаті російських обстрілів поранено 10 людей, в тому числі дві дитини – поліція

На Херсонщині в результаті російських обстрілів поранено 10 людей, в тому числі дві дитини, пошкоджено 30 об’єктів, повідомляє Національна поліція України.

"У Надіївці окупанти скинули боєприпас із БпЛА на приватний будинок, в результаті чого постраждали двоє дітей. 14-річний хлопчик та 11-річна дівчинка отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Оселю родини пошкоджено", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

За даними поліції, також росіяни повторно здійснили скид із БпЛА на житловий квартал села – 38-річна місцева жителька отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення грудної клітини.

"У Комишанах ворожий FPV-дрон вдарив по легковому автомобілю, внаслідок чого постраждав 65-річний водій. З небезпечної території чоловіка евакуювали поліцейські та доправили до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Вранці в четвер, за інформацією поліції, російський FPV-дрон атакував Дніпровський район Херсона. "Під удар потрапив 37-річний чоловік, він дістав мінно-вибухову травму й контузію", – уточнюється в повідомленні.

В результаті обстрілів Херсонщини пошкоджень зазнали п’ять багатоквартирних та дев’ять приватних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, магазин, 10 автомобілів, гараж, трактор, господарська споруда.

Теги: #херсонська_область #обстріли

