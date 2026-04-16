Інтерфакс-Україна
Події
12:57 16.04.2026

СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, один із них – колишній семінарист УПЦ (МП)

Служба безпеки затримала у Харкові та на Черкащині ще двох агітаторів, які поширювали фейки російської пропаганди та виправдовували війну РФ проти України.

"У Черкаській області викрито колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ (МП) на розповсюдженні прокремлівських публікацій у Фейсбуку", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За даними української спецслужби, фігурант входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП), якому СБУ вже оголосила 5 підозр.

За матеріалами провадження, на власній сторінці у цій соцмережі фігурант заперечував повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, вихваляв збройні угруповання ворога та виправдовував їхні злочини, зокрема проти цивільного населення України.

Крім того, як інформує відомство, у Харкові співробітники СБУ спільно з Державною прикордонною службою викрили продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму.

"Задокументовано, як фігурантка поширювала провокативний контент країни-агресора під час спілкування зі своїми знайомими у месенджерах та під час особистих зустрічей. Також вона писала проросійські коментарі у соцмережах", – зазначається в повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили злочини з боку обох фігурантів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Харківській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

