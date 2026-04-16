Інтерфакс-Україна
Події
12:54 16.04.2026

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

(оновлена)

Підприємство автомобільної компанії "УКРАВТО ГРУП" постраждало під час нічної ворожої атаки на Київ вночі 16 квітня, повідомила пресслужба групи.

"У результаті нічної атаки рф на Київ сталась трагічна подія для "УКРАВТО ГРУП": в результаті влучання ракети є загиблі серед співробітників одного з підприємств. "УКРАВТО ГРУП" висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих", – повідомила пресслужба, не уточнюючи кількість загиблих співробітників.

Крім того, пожежею пошкоджено будівлю підприємства та нанесений значний матеріальний збиток. Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі, пожежею пошкоджено автосалон і адмінбудівлю.

"На місці працюють екстрені служби та правоохоронні органи. Ми сприяємо всім необхідним заходам щодо з’ясуванню обставин події", – йдеться в повідомленні.

Водночас місцеві телеграм-канали у четвер розповсюдили відео, на якому видно, що від удару постраждав великий автосалон Mercedes на проспекті Степана Бандери, і згоріли автомобілі на парковці біля нього.

За підрахунками тг-каналів, могло згоріти до 60 автомобілів.

"УКРАВТО ГРУП" (раніше – корпорація "УкрАВТО") присутня в Україні з 1969 року. Основна діяльність охоплює виробництво, імпорт і продаж автомобілів, надання послуг автосервісу, автострахування, логістики, постачання запчастин і пального. Є генеральним імпортером і офіційним дилером автомобільних брендів Mercedes-Benz, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та інших.

До її складу входить Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ).

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

19:07 23.07.2024
"УкрАвто Груп" у рамках ребрендингу уніфікує назви своїх автосервісних центрів

