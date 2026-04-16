На Закарпатті Нацполіція викрила учасника злочинної кібергрупи, який перебував у розшуку ФБР

Фото: Нацполіція

На Закарпатті співробітники Національної поліції викрили учасника злочинного кіберсиндикату, який перебував у розшуку ФБР за махінації на сотні мільйонів доларів.

В повідомленні на сайті Нацполіції в четвер зазначається, що чоловік ошукав іноземних громадян та установи США і Європи на сотні мільйонів доларів, за що був оголошений у міжнародний розшук.

"Щоб уникнути покарання, шахрай себе "поховав" та розпочав нове життя під новим ім’ям з підробленими документами", – йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, у взаємодії з іноземними партнерами українські правоохоронці провели спецоперацію та затримали учасника злочинної кібергрупи, який тривалий час переховувався від правосуддя.

"Чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші", – уточнюється в повідомленні.

Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи, сума збитків склала більше $100 млн.

За даними поліції, зловмисника затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим ім’ям у будинку одного з родичів. Також правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта , які допомагали йому відмивати нечесно зароблені гроші.

У межах кримінального провадження проведено декілька десятків санкціонованих обшуків, вилучено та накладено арешт на майно вартістю 80 млн грн, мільйон доларів у готівці та криптовалюту в еквіваленті $3 млн.

Зібравши низку доказів слідчі ДБР вручили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також підозру у легалізації коштів (ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України) отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.