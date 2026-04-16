Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар подякував президенту України Володимиру Зеленському та Україні за внесення змін до Кримінального кодексу, які запроваджують кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.

"Я вдячний президенту Володимиру Зеленському та Україні за внесення змін до Кримінального кодексу України, які запроваджують кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Ця поправка є важливим кроком у боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті, зокрема антисемітизмом", – написав Гідеон Саар у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, 14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2037-IX "про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", що встановлює кримінальну відповідальність за прояв антисемітизму. Як повідомляється на відповідній картці законопроєкту №5110, його було внесено та прийнято у першому читанні ще у 2021 році, але прийнято в цілому лише наступного року та направлено на підпис голові держави 21 лютого 2022 року, за три дні до повномасштабного вторгнення РФ.