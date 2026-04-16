12:38 16.04.2026

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар подякував президенту України Володимиру Зеленському та Україні за внесення змін до Кримінального кодексу, які запроваджують кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.

"Я вдячний президенту Володимиру Зеленському та Україні за внесення змін до Кримінального кодексу України, які запроваджують кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Ця поправка є важливим кроком у боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті, зокрема антисемітизмом", – написав Гідеон Саар у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, 14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2037-IX "про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", що встановлює кримінальну відповідальність за прояв антисемітизму. Як повідомляється на відповідній картці законопроєкту №5110, його було внесено та прийнято у першому читанні ще у 2021 році, але прийнято в цілому лише наступного року та направлено на підпис голові держави 21 лютого 2022 року, за три дні до повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: #антисемітизм #ізраїль #закон

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

16:57 15.04.2026
Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

Україна гармонізує законодавство з міжнародними нормами боротьби з антисемітизмом – нардеп Бужанський

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

15:47 14.04.2026
Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

Зеленський підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за антисемітизм

11:08 10.04.2026
Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву

06:34 10.04.2026
Офіс прем'єра Ізраїлю назвав заклик міністра оборони Пакистану до знищення Ізраїлю неприйнятним

Офіс прем'єра Ізраїлю назвав заклик міністра оборони Пакистану до знищення Ізраїлю неприйнятним

04:36 10.04.2026
Нетаньягу підтвердив відкриття прямих переговорів щодо миру з Ліваном

Нетаньягу підтвердив відкриття прямих переговорів щодо миру з Ліваном

20:48 09.04.2026
Нетаньягу ухвалив рішення про прямі переговори з Ліваном на прохання Трампа - ЗМІ

Нетаньягу ухвалив рішення про прямі переговори з Ліваном на прохання Трампа - ЗМІ

