Останні 10 днів росіяни активно намагаються захоплювати населені пункти на кордоні з Сумщиною – Трегубов

Протягом останніх десяти днів російські війська значно активізували спроби захопити населені пункти безпосередньо на кордоні Сумської області, повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Східна Сумщина теж входить до нашої відповідальності. Там справді є активний тиск і в районі Грабовського, і Миропільського. І в принципі вздовж кордону росіяни доволі таки активно, в останні 10 днів вони доволі активно "полізли", і намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", – сказав він в ефірі телемарафону у четвер.

Водночас Трегубов зазначив, що із населених пунктів люди вже були евакуйовані, пригадавши, як у грудні минулого року росіяни вивезли понад 50 цивільних жителів села Грабовське.

"Мова йде про спроби заглиблення на 500 метрів углиб території України, а не про спроби захопити цивільних українців у полон", – додав він.