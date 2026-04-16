Інтерфакс-Україна
12:33 16.04.2026

Останні 10 днів росіяни активно намагаються захоплювати населені пункти на кордоні з Сумщиною – Трегубов

Протягом останніх десяти днів російські війська значно активізували спроби захопити населені пункти безпосередньо на кордоні Сумської області, повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Східна Сумщина теж входить до нашої відповідальності. Там справді є активний тиск і в районі Грабовського, і Миропільського. І в принципі вздовж кордону росіяни доволі таки активно, в останні 10 днів вони доволі активно "полізли", і намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", – сказав він в ефірі телемарафону у четвер.

Водночас Трегубов зазначив, що із населених пунктів люди вже були евакуйовані, пригадавши, як у грудні минулого року росіяни вивезли понад 50 цивільних жителів села Грабовське.

"Мова йде про спроби заглиблення на 500 метрів углиб території України, а не про спроби захопити цивільних українців у полон", – додав він.

Теги: #війська_рф #сумська_область

21:58 13.04.2026
ОВА: На Сумщині внаслідок російської атаки загинув водій цивільної вантажівки

18:59 11.04.2026
Двох велосипедистів поранено на Сумщині – прокуратура

09:00 11.04.2026
На Сумщині за добу через російські удари постраждали 23 людини

12:07 10.04.2026
На Сумщині через російські обстріли згорів палац Харитоненків – ЗМІ

15:02 09.04.2026
Статус постраждалих від війни отримають 299 дітей із Сумської громади – міськрада

08:35 04.04.2026
У Сумах ударний БПЛА влучив у 16-поверховий будинок, травмовано 11 осіб, серед них 15-річна дитина

07:39 03.04.2026
Одна людина загинула і троє отримали поранення внаслідок удару КАБ в Сумській області – ОВА

11:12 02.04.2026
На Сумщині виявлено фальшиві гривневі купюри, скинуті ворогом із БпЛА

12:31 29.03.2026
РФ завдала удару по об'єктах "Нафтогазу" в Сумській області

19:25 28.03.2026
Окупанти атакували мотоцикл на Сумщині, поранено двох чоловіків – прокуратура

