Професорка Оксфорду Сандра Кіфер провела відкриту лекцію у Львівському університеті

Відкрита науково-популярна лекція професорки кафедри інформатики Оксфордського університету та викладачки-кураторки Ексетерського коледжу Сандри Кіфер (Sandra Kiefer) відбулася у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

"Я надзвичайно рада, що у Львівському університеті мене активно залучають до різних ініціатив і пропонують здобуття культурного досвіду, ці моменти є для мене особливо цінними", - зазначила Кіфер перед лекцією.

Подію провели в рамках програми Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту UK–UA Visiting Professors Programme. У центрі лекції була тема декомпозиції та реконструкції графів, одного з фундаментальних напрямів, на яких базуються сучасні нейронні мережі та машинне навчання.

Львівський національний університет ім.Франка став першим університетом в Україні, який приймає іноземного викладача в межах UK–UA Visiting Professors Programme. Сам візит охоплює не лише відкриту лекцію, а 10-денну роботу зі студентами магістерського рівня, професійні семінари та воркшопи для аспірантів і молодих вчених, менторські сесії, дискусію про жінок у комп’ютерних науках та розвиток дослідницьких контактів.

"Для нас важливо, щоб українські студенти мали доступ до професорів світового рівня в Україні. Через цю програму ми допомагаємо нашим університетам ставати частиною глобальної академічної спільноти, посилювати свою конкурентність і привабливість. Під час війни для нас окремий виклик — зберегти українські таланти в країні, дати їм сильну освіту, міжнародні можливості та причину будувати своє майбутнє саме в Україні", — зазначила радниця-уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

UK–UA Visiting Professors Programme створили для посилення інтеграції України в міжнародний науково-освітній простір, підвищення якості STEM-освіти, розвитку досліджень і довших академічних партнерств. Офлайн-візит до українського університету є обов’язковою умовою програми, щоб така співпраця не зводилася лише до дистанційного формату.

"Академічний обмін є одним із пріоритетів нашого Університету – як з наукового, так і з освітнього погляду. Ми переконані, що спільні знання, досвід і цінності формують ту синергію, яка рухає світ уперед", — зазначила проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ Христина Міліянчук.

Кіфер працює у сферах теорії графів, теорії описової складності, верифікації, теорії автоматів, а також на стику машинного навчання та біомедицини. За дисертаційне дослідження вона отримала Ackermann Award 2021 та EACSL Outstanding Dissertation Award for Logic in Computer Science. Її науковий профіль додає візиту сильний змістовний акцент на теоретичну інформатику, міждисциплінарність та сучасні підходи до STEM-освіти.

Програму реалізує Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту спільно з UK–Ukraine Academic Diaspora Network, АБ "Укргазбанк" (UGB) та Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту — це державна інституція, що підтримує системний розвиток талановитих українців задля відновлення та реалізації людського потенціалу, підтримки наукових досліджень та підвищення конкурентоспроможності української освіти на світовому рівні.