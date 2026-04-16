12:15 16.04.2026

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

Фото: МВС

Від ворожих атак в ніч на четвер найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро, загалом внаслідок обстрілів загинуло 15 людей, є інформація про зниклих безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в четвер він поінформував, що наразі знаходиться в Одесі. "На місці російського удару по житловому будинку голова ДСНС Андрій Даник доповів про хід пошуково-рятувальної операції", – зазначив міністр.

Клименко нагадав, що в місті день жалоби за жертвами атаки. "На зараз тут вже 8 загиблих внаслідок масованого ворожого удару. Мої співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних", – додав він.

Найбільше, за словами міністра, цієї ночі постраждали Київ, Одеса і Дніпро. "Загалом внаслідок нічного російського обстрілу загинуло 15 людей. У Києві на зараз 4 загиблих, у Дніпрі – 3. Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком", – наголосив глава МВС.

Він повідомив, що по країні більше сотні цивільних осіб отримали поранення. "Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", – уточнив міністр.

Крім того, Клименко акцентував, що нічна атака РФ вкотре була й по тих, хто рятує.

"У Києві окупанти завдали повторного удару, коли екстрені служби приїхали на допомогу пораненим. Травми отримали 3 поліцейських та 4 медики", – поінформував Клименко.

Міністр додав, що всі служби МВС з перших хвилин працюють на місцях російських ударів: рятувальники, верхолази, слідчі та криміналісти поліції, кінологи, психологи, спеціальні загони, підрозділи забезпечення правопорядку.

Теги: #зниклі_безвісти #атака_рф #клименко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 16.04.2026
Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

17:45 08.04.2026
Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

15:49 26.03.2026
Глава МВС у день Нацгвардії: 114 військовослужбовців НГУ отримали звання Героя України, в тому числі кулеметниця з позивним "Вирва"

Глава МВС у день Нацгвардії: 114 військовослужбовців НГУ отримали звання Героя України, в тому числі кулеметниця з позивним "Вирва"

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

