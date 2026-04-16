Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

Від ворожих атак в ніч на четвер найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро, загалом внаслідок обстрілів загинуло 15 людей, є інформація про зниклих безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в четвер він поінформував, що наразі знаходиться в Одесі. "На місці російського удару по житловому будинку голова ДСНС Андрій Даник доповів про хід пошуково-рятувальної операції", – зазначив міністр.

Клименко нагадав, що в місті день жалоби за жертвами атаки. "На зараз тут вже 8 загиблих внаслідок масованого ворожого удару. Мої співчуття усім родинам, які втратили своїх рідних", – додав він.

Найбільше, за словами міністра, цієї ночі постраждали Київ, Одеса і Дніпро. "Загалом внаслідок нічного російського обстрілу загинуло 15 людей. У Києві на зараз 4 загиблих, у Дніпрі – 3. Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком", – наголосив глава МВС.

Він повідомив, що по країні більше сотні цивільних осіб отримали поранення. "Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", – уточнив міністр.

Крім того, Клименко акцентував, що нічна атака РФ вкотре була й по тих, хто рятує.

"У Києві окупанти завдали повторного удару, коли екстрені служби приїхали на допомогу пораненим. Травми отримали 3 поліцейських та 4 медики", – поінформував Клименко.

Міністр додав, що всі служби МВС з перших хвилин працюють на місцях російських ударів: рятувальники, верхолази, слідчі та криміналісти поліції, кінологи, психологи, спеціальні загони, підрозділи забезпечення правопорядку.