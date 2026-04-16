Кошта про нічну атаку РФ по Україні: ЄС і далі посилюватиме тиск на РФ, оборонна підтримка України триватиме

Російська атака по Україні в ніч на четвер є навмисним терором цивільного населення і свідчить про безуспішність військової агресії РФ, зазначає голова Європейської ради Антоніу Кошта.

"Росія мусить припинити цю війну терору. Має бути досягнутий всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. З цією метою ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію. І ми зберігатимемо нашу непохитну підтримку України в її обороні від російської агресії", – написав Кошта в Х у четвер.

Він назвав удари РФ по цивільних цілях в Україні жахливими. "Поки люди спали у своїх домівках, міста Київ, Дніпро, Одеса та Харків були атаковані десятками балістичних ракет і сотнями дронів. Російські збройні сили навмисно провели повторні удари по українських службах надзвичайної допомоги, коли перші реагувальники прибули, щоб рятувати життя", – написав Кошта.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак по Україні в ніч на четвер не менше 18 мирних жителів загинули, понад 100 отримали поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій у відповідь на атаку та наголосив, що усі рішення, необхідні для посилення тиску на агресора, мають бути розблоковані негайно. "Затримка санкцій проти Росії чи пакетів підтримки України є аморальною, контрпродуктивною та небезпечною. Кожен день подальшої бездіяльності щодо ключових рішень надсилає неправильні сигнали та заохочує агресора продовжувати, затягувати та розширювати війну", – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ "не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій". "Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами", – наголосив він.