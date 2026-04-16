РФ пошкодила гуртожиток музакадемії в Одесі – Мінкультури

Під час російської атаки на Одесу постраждав студентський гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, повідомляє Міністерство культури.

"Унаслідок обстрілу поранення отримали п’ятеро студентів. Усі вони зазнали осколкових травм і вже отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях міста. Будівля гуртожитку зазнала значних пошкоджень: вибито близько 100 вікон, пошкоджено міжкімнатні двері та санвузли, частина приміщень непридатна для використання. У будівлі також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що адміністрація закладу оперативно евакуювала студентів до приміщення академії, де їм забезпечили тимчасове розміщення.

Згідно з повідомленням, Мінкультури України разом з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти координуватиме подальші дії щодо фіксації пошкоджень, підтримки постраждалих і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов заявляв, що росіяни в ніч на середу, 15 квітня, атакували два виші у місті, зокрема Український державний університет науки і технологій і Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".