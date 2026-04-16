Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

Освітній омбудсмен України Надія Лещик вважає, що законопроєкт про заборону використання гаджетів в школах потребує обговорення з учнями, батьками та педагогами для пошуку спільного рішення.

"Наприкінці березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №15105 "Про внесення змін до статті 53 закону "Про освіту" щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб". Це вже третій законопроєкт з подібною ініціативою… Законопроєкт потребує обговорення з учнями, батьками та педагогами для пошуку спільного рішення", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Лещик зазначила, що дискусії в соціальних мережах підтверджують протилежність думок педагогів та батьків щодо заборони використання здобувачами освіти під час уроків гаджетами, зокрема, педагоги більшою мірою підтримують заборону використання телефонів, а серед батьків значна частина проти цієї заборони.

"На моє переконання, гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Також маємо не забувати, що ми живемо в умовах воєнного часу, коли є дуже багато безпекових викликів – це і повітряні тривоги, й інші небезпечні ситуації. Тому можливість швидкого зв’язку дитини з батьками, за потреби, є дуже важливою. Діти мають право бути на зв’язку зі своїми батьками. За допомогою мобільного телефону можливо зафіксувати факти порушення прав учасників освітнього процесу. Водночас науковцями доведено негативний вплив гаджетів на успішність дитини та її психологічний стан", – додала вона.

Освітній омбудсмен наголосила, що законопроєкт потребує обговорення з усіма зацікавленими сторонами для пошуку спільного рішення.

Також, на її думку, під час встановлення обов’язку не використовувати гаджети під час уроків й розробки відповідних правил важливим є врахування віку дитини.

Крім того, вона звернула увагу, що законопроєктом не визначено відповідальності за порушення здобувачами освіти заборони, що може призвезти до зловживання у закладах освіти та порушення прав учасників освітнього процесу.

Також, за її словами, законопроєктом не врегульовано низку інших взаємопов’язаних питань: чи наявні підстави вилучення мобільних телефонів, планшетів та смарт-годинників у здобувачів освіти в разі порушення правил використання; порядок збереження гаджетів у разі вилучення для тимчасового зберігання, зокрема місце зберігання, його облаштування та доступ, відповідальність за збереження особистого майна; умови доступу дитини до гаджетів у разі нагальної потреби, не пов’язаної з освітніми та/або медичними потребами, зокрема з безпековими питаннями.

"Як освітній омбудсмен неодноразово наголошувала на тому, що під час освітнього процесу оптимальним варіантом вважаю зберігання мобільного телефону у рюкзаку (сумці) здобувача освіти з вимкненим звуком. Тож очевидно, що мають існувати певні правила користування телефонами, щоб вони не заважали освітньому процесу, не ставали інструментом порушення академічної доброчесності, а також не викликали залежності у дітей та молоді", – написала Лещик.

Як повідомлялося, 27 березня народний депутат Георгій Мазурашу ("Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №15105 щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх або медичних потреб.

У березні 2025 року в Службі освітнього омбудсмена заявили, що вважають за необхідне розробити нормативні акти з правилами щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.

У лютому 2026 року міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що питання форматів заборони користування мобільними телефонами в школах потребує дискусії з громадськістю.

Водночас колишня міністерка освіти, співзасновниця фонду SavEd Ганна Новосад підтримує обмеження користування мобільними телефонами в школах.

В свою чергу, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина вважає, що запроваджувати заборону користуватися гаджетами в школах на рівні закону немає необхідності.