Інтерфакс-Україна
Події
12:02 16.04.2026

Внаслідок російської атаки пошкоджено BOSTON Creative House, шестеро будівельників госпіталізовано

2 хв читати

Внаслідок російської атаки в ніч на четвер пошкоджено BOSTON Creative House, спільний проєкт BGV Group Management та SAGA Development, шестеро будівельників госпіталізовані.

"Унаслідок чергової російської атаки вибух стався в безпосередній близькості до нашого проєкту BOSTON Creative House на Почайній. Удар був настільки близьким, що ракета розірвалася фактично поруч із будівельним майданчиком. Найголовніше — люди. На жаль, внаслідок ударної хвилі постраждали наші будівельники. Шестеро людей були госпіталізовані. Двоє з них зараз перебувають у важкому стані, їм проводять операції. Ми дуже чекаємо добрих новин і молимося за їхнє одужання", - написав засновник SAGA Development Андрій Вавриш у Facebook.

За його словами, основну хвилю прийняв на себе будівельний контейнер, що стояв поруч із місцем вибуху. Сам об’єкт зазнав серйозних пошкоджень: вибиті вікна і фасадні елементи, пошкоджені внутрішні частини будівлі, техніка, будівельний майданчик.

"BOSTON вистояв. І ми його відновимо. Є ще одна гірка іронія цієї історії: вже на понеділок ми чекали інспектора ДІАМ для введення в експлуатацію першого пускового комплексу. Ми були буквально за крок до цього етапу. Але війна знову втручається в життя, у строки, у плани, у нормальний хід роботи", - повідомив Вавриш.

Він додав, що у найближчі 48 годин буде проведена повна оцінка наслідків і після цього повідомлені оновлені терміни введення BOSTON в експлуатацію.

Як повідомлялось, співпраця компаній BGV Group Management та SAGA Development розпочалася в 2024 році з проєкту Boston Creative House, у листопаді 2025 об’явлено про перезапуск ще ЖК бізнес-класу OZON Concept House.

Теги: #атака_рф #boston_creative_house

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА