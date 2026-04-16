11:57 16.04.2026

В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА
Кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ зросла щонайменше до 60 осіб, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на цю годину у Києві внаслідок атаки постраждало 60 людей", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 54 постраждалих, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Загинуло 4 людини.

Також у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торговельно-розважальний центр.

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

11:18 16.04.2026
УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

08:16 16.04.2026
Внаслідок масованої атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 12, семеро людей загинули – ОВА

07:45 16.04.2026
КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

07:30 16.04.2026
Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

