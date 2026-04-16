В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

Кількість постраждалих внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ зросла щонайменше до 60 осіб, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на цю годину у Києві внаслідок атаки постраждало 60 людей", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 54 постраждалих, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Загинуло 4 людини.

Також у столиці пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торговельно-розважальний центр.