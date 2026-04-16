Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Австрія офіційно повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Управлінського комітету Спеціального трибуналу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за чергове підтвердження того, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, рішення Австрії збільшує загальну кількість держав, готових долучитися до Трибуналу, до 20, з яких 19 – держави-члени Ради Європи.

"Кожен новий учасник підтверджує, що правосуддя за злочин агресії проти України є невідворотним. Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права", – зазначив Сибіга.