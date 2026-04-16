11:54 16.04.2026

Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Фото: https://mfa.gov.ua/

Австрія офіційно повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Управлінського комітету Спеціального трибуналу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за чергове підтвердження того, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, рішення Австрії збільшує загальну кількість держав, готових долучитися до Трибуналу, до 20, з яких 19 – держави-члени Ради Європи.

"Кожен новий учасник підтверджує, що правосуддя за злочин агресії проти України є невідворотним. Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права", – зазначив Сибіга.

Теги: #австрія #спецтрибунал

16:57 16.04.2026
Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

