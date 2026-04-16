Кількість загиблих у Дніпрі зросла до трьох – ОВА

Кількість загиблих через нічну атаку росіян на Дніпро зросла до трьох осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки. Ця російська атака забрала життя трьох жінок", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про двох загиблих та 30 поранених у Дніпрі. Внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівлі, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, підприємство, гаражні бокси та транспортні засоби.