11:31 16.04.2026

Атака РФ на енергоінфраструктуру півдня України продовжується – "Укренерго"

Вранці 16 квітня ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Наразі атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – зазначив системний оператор.

"Укренерго" звернулося до споживачів вказаних регіонів з проханням ощадливо споживати електроенергію в разі її наявності.

"Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів", – запевнили в компанії.

16:26 16.04.2026
