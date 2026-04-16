Іспити до магістратури за кордоном будуть проведені у 22 містах 10 країн – УЦОЯО

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) і єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) до магістратури буде проведено за кордоном у 22 містах 10 країн, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Щоб забезпечити реалізацію українською молоддю, яка перебуває за кордоном, свого права на вступ до вітчизняних вишів до магістратури, ЄВІ/ЄФВВ у 2026 році буде проведено й поза межами України… ЄВІ/ЄФВВ за кордоном буде проведено тільки під час основної сесії. Пункти тестування заплановано створити у 22 містах 10 країн", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зокрема, пункти тестування працюватимуть у таких країнах: Іспанія (Валенсія), Литва (Рига), Португалія (Лісабон), Болгарія (Варна, Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань), Словенія (Марібор), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

"Зауважимо, що реєстрація для участі в магістерських вступних випробуваннях за кордоном відбуватиметься в межах наданої партнерами граничної кількості місць. Зважте на те, що в разі вичерпання встановленої квоти вибрати певний населений пункт буде неможливо", – додали у Центрі.

Як повідомлялося, основний етап реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ триватиме із 23 квітня до 14 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".