УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі брала участь у ліквідації наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки на Київ.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з іншими спеціальними службами працював в одному з районів столиці, що постраждав внаслідок нічного удару. Волонтери здійснили обхід пошкоджених житлових будинків для оперативного виявлення постраждалих і надання їм необхідної допомоги", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ четверо загиблих, серед яких 12-річна дитина. Постраждалих – щонайменше 54, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони столиці. У столиці також пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торгівельно-розважальний центр.