11:18 16.04.2026

УЧХ брала участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі брала участь у ліквідації наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки на Київ.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з іншими спеціальними службами працював в одному з районів столиці, що постраждав внаслідок нічного удару. Волонтери здійснили обхід пошкоджених житлових будинків для оперативного виявлення постраждалих і надання їм необхідної допомоги", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ четверо загиблих, серед яких 12-річна дитина. Постраждалих – щонайменше 54, серед них троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони столиці. У столиці також пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію та торгівельно-розважальний центр.

 

Теги: #київ #тчху #учх

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

14:45 16.04.2026
Від радянського спадку до Музею війни за незалежність: Юрій Савчук — про відновлення після обстрілів, дрони в експозиції та партнерство зі США

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

11:57 16.04.2026
В Києві кількість постраждалих зросла до 60 осіб – КМВА

11:19 16.04.2026
В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

07:45 16.04.2026
КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

07:30 16.04.2026
Через ворожу атаку в Києві загинули четверо людей, відомо про щонайменше 45 постраждалих – мер

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

