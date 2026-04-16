В Києві внаслідок обстрілу поранені медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалим на місці попереднього влучання

Фото: КМДА

Через нічну атаку в Києві травмовані медики швидкої допомоги та знищена карета, яка прибула на місце виклику, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги бригада екстреної медичної допомоги надавала допомогу постраждалим. У цей момент відбулося повторне влучання. Медичний персонал і водій зазнали поранень середньої важкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, унаслідок атаки карета швидкої допомоги зазнала значних пошкоджень. Також пошкоджене медичне обладнання.

"Це не просто обстріл. Це свідомий терор проти цивільних і тих, хто їх рятує. Удар по медиках – чергова демонстрація того, що росія веде війну проти людяності як такої. Дякую нашим медикам за мужність і самовідданість. Працюємо далі, допомагаємо і тримаємося разом", – наголосив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.