Оперативне командування "Схід" очолив Віктор Ніколюк – джерело

Командувачем оперативного командування "Схід" призначений командувач 20-м армійським корпусом генерал-майор Віктор Ніколюк.

Відповідну інформацію підтвердили джерела "Інтерфакс-Україна" у Силах оборони України.

До цього оперативне командування "Схід" (з 2024) очолював бригадний генерал Дмитро Братішко.

За даними джерел агентства, наразі готується призначення Братішка на іншу посаду.

2021 року Віктор Ніколюк був призначений командувачем ОК "Північ" та має звання Героя України, яке йому присвоїли 10 березня 2022 року.

Також він відповідав за підготовку Сухопутних військ ЗСУ. У 2024 році був командиром 10-го корпусу.

Генерал-майор Збройних сил України Віктор Ніколюк з березня 2017 року і до цього часу служив на посаді начальника 169-го навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. До того – командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.