Щонайменше два судна, пов'язані з Іраном, пройшли через Ормуз, обійшовши блокаду США, – ЗМІ

Два судна, пов’язаних з Іраном, які перебувають під санкціями США, пройшли через Ормузьку протоку і увійшли до Перської затоки, імовірно, за новим маршрутом, повідомляє Bloomberg в четвер.

"Щонайменше два судна, пов’язані з Іраном, що перебувають під санкціями США, у четвер пройшли через Ормузьку протоку й увійшли до Перської затоки, використавши, можливо, новий маршрут, попри те, що американська блокада триває третій день", – пише агентство.

За інформацією Bloomberg, який посилається на дані служб стеження за пересуванням суден, газовоз для перевезення скрапленого нафтового газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм у середу вдень. Цей порожній танкер передавав, що перебуває в китайській власності та під управлінням китайського екіпажу і зазначав пунктом призначення іракський порт Хор-ель-Зубайр, повідомляє агентство.

Незабаром після цього, повідомляє Bloomberg, супертанкер Hong Lu, який також був занесений Вашингтоном до списку санкцій через зв’язки з Іраном, пройшов між зазначеними островами і зараз рухається на захід уздовж іранського узбережжя.

Тим часом агентство зазначає, що суден, які пройшли через Ормузьку протоку, може бути більше, ніж два.

Зокрема, є дані, що напередодні тим самим маршрутом пройшов суховантаж Rosalina, який передавав, що прямує до іранського порту з продовольством.

Крім того, є дані, які свідчать про те, що невеликий танкер для нафтопродуктів Nobler також перетнув протоку в східному напрямку і вийшов в Оманську затоку.

За даними служб стеження за суднами, зібраними Bloomberg, у вівторок протоку перетнуло 11 торговельних суден, тоді як у вихідні, перед початком блокади США, їх було в середньому по 16. До воєнних дій через протоку проходило близько 135 суден на день.

У понеділок о 10:00 за часом Східного узбережжя США (о 17:00 кч) розпочалася блокада Ормузької протоки силами американського Центрального командування (CENTCOM).