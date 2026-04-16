Знеструмлено частину споживачів дев'яти областей після російської атаки – Міненерго

Внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури цієї ночі частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві також підтвердили інформацію, що 16 квітня застосування обмежень не прогнозується і порадили споживачам дізнаватися про будь-які зміни з енергопостачанням на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", – зазначили у міністерстві.