Події
10:50 16.04.2026

Знеструмлено частину споживачів дев'яти областей після російської атаки – Міненерго

Внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури цієї ночі частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві також підтвердили інформацію, що 16 квітня застосування обмежень не прогнозується і порадили споживачам дізнаватися про будь-які зміни з енергопостачанням на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", – зазначили у міністерстві.

16:26 16.04.2026
У місті Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого

16:03 16.04.2026
Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

13:57 16.04.2026
В Києві 30 постраждалих госпіталізовані внаслідок нічної атаки – КМВА

13:51 16.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок російського удару – ОВА

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

12:54 16.04.2026
Автосалон "УКРАВТО ГРУП" з парковкою постраждали в результаті нічної атаки на Київ, є загиблі

11:07 13.04.2026
Нові обстріли РФ призвели до додаткових відключень світла в Чернігівській та Запорізькій областях – "Укренерго"

11:04 08.04.2026
Через обстріли є відключення у 4 областях, ще у 4-х негода знеструмила понад 90 н. п. – "Укренерго"

10:56 06.04.2026
Вночі РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині, найбільше відключень на ранок на Чернігівщині

