Інтерфакс-Україна
Події
10:37 16.04.2026

На Закарпатті учень під час уроку вистрілив з пістолета і поранив однокласника – Нацполіція

1 хв читати

В одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл з пістолета та поранив однокласника, повідомляє Національна поліція.

В телеграм-каналі в четвер Нацполіція інформує, що о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу.

"Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали його.

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Поліцейські вилучили пістолет – попередньо, травматичний", – наголошують в поліції.

Слідчі та ювенальні поліцейські з’ясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Теги: #стрілець #школяр #закарпаття

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА