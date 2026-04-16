На Закарпатті учень під час уроку вистрілив з пістолета і поранив однокласника – Нацполіція

В одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл з пістолета та поранив однокласника, повідомляє Національна поліція.

В телеграм-каналі в четвер Нацполіція інформує, що о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу.

"Неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після цього хлопець втік у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські затримали його.

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Поліцейські вилучили пістолет – попередньо, травматичний", – наголошують в поліції.

Слідчі та ювенальні поліцейські з’ясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя.

Вирішується питання правової кваліфікації події.