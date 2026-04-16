СБУ затримала таксиста-агента ФСБ, який коригував обстріли Одеси під час поїздок з клієнтами

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі завербованого ворогом місцевого таксиста, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що фігурант відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, по яких окупанти готували нову серію повітряних ударів.

"Встановлено, що він діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околиць", – йдеться в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що чоловік фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні геолокації на гугл-картках, прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено гаджети та сім-карти, на яких він зберігав розвіддані та через які використовував анонімний чат у месенджері для контактів з куратором від російської спецслужби.

За даними слідства, фігурант потрапив до уваги ФСБ ще наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті пропозиції "легкого заробітку".

В обмін на обіцянку "швидкого підробітку", агент приступив до підготовки координат для нових обстрілів Одеси.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.