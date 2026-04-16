Жінка загинула, шестеро людей постраждали в Мерефі на Харківщині через атаку БпЛА

Вранці ворог атакували Мерефу на Харківщині за домогою БпЛА, є загибла та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу ворожим БпЛА загинула жінка, її вік уточнюється. Постраждали ще шестеро людей. Попередньо, важких поранень зазнала 40-річна жінка, у середньому стані – травмовані 30-річна, 42-річна і 24-річна жінки. Їх госпіталізували, медики зараз надають всю необхідну допомогу. Гострої реакції на стрес зазнали 26-річний і 29-річний чоловіки, вони отримали медичну допомогу на місці", – написав Синєгубов у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство.