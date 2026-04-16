Мовний омбудсмен: Процеси утвердження української мови активізують інформаційні вкиди РФ щодо мовного питання

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що РФ системно спекулює на мовному питанні, намагаючись розіграти так звану "мовну карту" з метою розколу українського суспільства та підриву національної єдності.

"Твердження про "нежиттєздатність" української мови та "насильницьку українізацію" є типовим прикладом російської пропаганди, що спотворює реальний стан мовної ситуації в Україні", – цитує Івановську пресслужба, яка коментує нещодавні заяви кримських колаборантів.

За її словами, наразі фіксується чергова хвиля інформаційної війни, яка спрямована на дискредитацію мовної політики України.

"Тези про "насильницьку українізацію", "прихильність до російської мови в молодіжному середовищі" є маніпулятивними та не відповідають дійсності. Законодавство України гарантує функціонування державної мови у публічному просторі, що є нормою для будь-якої європейської держави. Водночас жодних заборон на використання інших мов у приватному спілкуванні не існує", – наголосила омбудсмен.

Вона додала, що після початку повномасштабної війни позиції української мови лише зміцнилися, і саме воєнні злочини РФ, прояви геноциду та лінгвоциду проти української мови на тимчасово окупованих територіях стали поштовхом для відмови громадян від мови агресора.

Уповноважена констатувала, що подібні інформаційні атаки є складовою гібридної агресії Росії та не мають нічого спільного з реальними процесами, які відбуваються в українському суспільстві.

"Показово, що подібні інформаційні вкиди активізуються саме тоді, коли росія відчуває реальні процеси утвердження української мови – посилення її позицій у публічному просторі, медіа та повсякденному житті громадян. Чим помітнішими є зміни у мовній поведінці українців, тим активніше кремль намагається дискредитувати ці процеси", – заявила Івановська.