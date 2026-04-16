Інтерфакс-Україна
Події
10:20 16.04.2026

Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

1 хв читати
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Російські удари по українських містах в ніч на четвер доводять необхідність посилення тиску на РФ для її примусу до миру, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами", – написав Зеленський в Телеграм в четвер вранці.

Він подякував Німеччині, Норвегії та Італії, з якими ми вже досягнуті домовленості про підтримку української протиповітряної оборони, і повідомив про роботу з Нідерландами щодо додаткового постачання.

"Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі "Рамштайну" та на двосторонній основі", – написав президент.

Зеленський повідомив про доручення командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для зенітно-ракетних комплексів "Петріот" та інших систем.

Теги: #атака_рф #зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА