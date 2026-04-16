В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російської атаки в ніч на четвер зросла до дев’яти, поранених до 23, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, за наслідками нічних обстрілів в Одесі підтверджено загибель 9 людей, ще 23 людини постраждало. Інформація уточнюється", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місцях тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Раніше Кіпер повідомляв про вісьмох загиблих та 16 поранених внаслідок нічної російської атаки. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, а також об’єкти портової та критичної інфраструктури.