Інтерфакс-Україна
Події
10:16 16.04.2026

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

1 хв читати
Фото: ДСНС Одещини

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російської атаки в ніч на четвер зросла до дев’яти, поранених до 23, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, за наслідками нічних обстрілів в Одесі підтверджено загибель 9 людей, ще 23 людини постраждало. Інформація уточнюється", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місцях тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Раніше Кіпер повідомляв про вісьмох загиблих та 16 поранених внаслідок нічної російської атаки. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, а також об’єкти портової та критичної інфраструктури.

Теги: #атака_рф #одеса #жертви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА